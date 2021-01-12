Відома модель Емілі Ратаковскі показала себе в сміливому образі на балконі

Цього разу Емілі позувала в помаранчевому бікіні. Красуня спустила бретельки купальника, роблячи кадр максимально спекотним. Ратаковскі стояла на балконі, а волосся залишила розпущеним. Дівчина розвернулася п'ятою точкою, яку майже нічого не прикривало, до вулиці, заманюючи розбурхуючим виглядом. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.

Фанати поставили 50 лайків і не писали Коментарі під фото, але зазвичай зірку засипають коментарями:

"Шалено красива", "посміхайтеся весь день", "привітання", " Я люблю тебе, Емілі. Поцілуй мене, будь ласка. Ви Божественні", "чудовий статус", "чудова красуня", "Красива дівчина"," як мені подобається ця краса"," гаряча дівчинка"," Круто", " Вау, ти молодець!", "Прекрасно", "Привіт, красуня, відмінно, нижче маленького розміру, приємно поголилася, мені це подобається".

Ми писали, що американська модель з Victoria's Secret і починаюча актриса Емілі Ратаковскі показала фігуру, примірявши стиль 80-х.

Так модель похвалилася фігурою під час фотосесії в стилі 80-х.

Пекуча Ратаковскі одягла різні бікіні, виблискуючи оголеними частинами тіла

На одному зі знімків красуня постала в салатовому міні-бікіні, яке підкреслило її красиві груди.

Нагадаємо, гаряча Ратаковскі в прозорих мереживах запросила до себе на ложі

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А ще Politeka повідомляла, що томна Ратаковскі підняла майку, захоплюючи видом у ванній



