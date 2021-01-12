Известная модель Эмили Ратаковски показала себя в смелом образе на балконе

В этот раз Эмили позировала в оранжевом бикини. Красотка спустила бретельки купальника, делая кадр максимально жарким. Ратаковски стояла на балконе, а волосы оставила распущенными. Девушка развернулась пятой точкой, которую почти ничего не прикрывало, к улице, завлекая будоражащим видом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.

Фанаты поставили 50 лайков и не писали комментарии под фото, но обычно звезду засыпают комментариями:

"Безумно красивая", "Улыбайтесь весь день", "Поздравления", "Я люблю тебя, Эмили. Поцелуй меня, пожалуйста. Вы божественны", "Великолепный статус", "Великолепная красотка", "Красивая девушка", "Как мне нравится эта красота", "Горячая девочка", "Круто", "Вау, ты молодец!", "Прекрасно", "Привет, красавица, отлично, ниже маленького размера, приятно побрилась, мне это нравится".

Мы писали, что американская модель из Victoria’s Secret и начинающая актриса Эмили Ратаковски показала фигуру, примерив стиль 80-х.

Так модель похвасталась фигурой во время фотосессии в стиле 80-х.

Жгучая Ратаковски надела разные бикини, сверкая оголенными частями тела

На одном из снимков красотка предстала в салатовом мини-бикини, которое подчеркнуло ее красивую грудь.

Напомним, горячая Ратаковски в прозрачных кружевах пригласила к себе на ложе

Также Politeka писала, что томная Ратаковски без белья распахнула рубашку, дав возможность насладиться "подружками"

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