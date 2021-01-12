Известная модель Эмили Ратаковски показала новый соблазнительный образ

На фото Эмили позировала в боди с кружевным прозрачным верхом, который прижимал соблазнительный бюст красотки. Девушка лежала, загнув одну ножку, а руку потянула вверх, пленя изгибами. Ратаковски улыбалась и совсем не смущалась своего образа, поэтому кадр получился максимально пикантным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.

На втором фото красотка стояла в прозрачном кружевном белье, прижимаясь пятой точкой к другой модели. Подружка была в кружевах, но которые не просвечивали пикантные места. Ратаковски смотрела в камеру, а руками потянула за ниточки трусиков, вызывая желание.

Фанаты поставили десятки лайков и не писали комментариев, но обычно звезду засыпают комплиментами:

«прекрасный вид», «Вау, милая», «Эми собирает персик», «Вы недостаточно зрелы для таких кадров», «Малышка дозрела!», «Я думала ты станешь хорошей мамой», !Я хочу, чтобы это было на моем языке ... », «Кажется, я слышал историю, очень похожую на эту ... Я не верю, что она закончилась хорошо для человека», «Это как ты говоришь, что мои персики могут быть меньше ... грустное лицо», «Так прекрасно».

Напомним, томная Ратаковски без белья распахнула рубашку, дав возможность насладиться "подружками"

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