Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардаш'ян, показала себе в кращому ракурсі

На фото зірка позувала в сукні з великим декольте. Кім потягнула за наряд, хвалячись виглядом пишного бюста. Лі не любить носити білизну, тому кадр вийшов дуже провокаційним. Волосся зірка залишила розпущеним, а образ доповнила стильними сережками. Знімок вийшов досить захоплюючим і навіть пікантним, адже Кім зробила все для цього. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під фото, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Чудовий образ; мої очі були благословенні; я перебуваю на небесах, тоді чому я бачу ангела; ти така красива;о боже мій. Гарний соловей, гаряча і небезпечна; виглядає як завжди гаряче. І завжди залишайся такою. Ніколи не змінюйся !!; Люблю це захоплення !!! Чудова робота!; Вона чудова . Ніщо у Всесвіті не може перешкодити вам відпустити і почати все спочатку".

Ми писали, що відома модель Кім Лі покрасувалася фігурою на відпочинку.

Лі на фото позувала в стильному купальнику темного відтінку з принтом і змогла захопити довгими, стрункими ніжками. Завдяки вигідному ракурсу Лі на фото здається вище звичайного.

Нагадаємо, фігуриста корейська Кардашьян підкорила вигинами в бордовій сукні з вирізом

А ще Politeka писала, що корейська Кардашьян зігнула ніжку, заманюючи чуттєвою позою на підлозі

Також Politeka повідомляла, що корейська Кардашьян побешкетувала на зйомці в непристойній сукні з вирізами



