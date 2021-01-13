Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардаш'ян, показала себе в кращому ракурсі
На фото зірка позувала в сукні з великим декольте. Кім потягнула за наряд, хвалячись виглядом пишного бюста. Лі не любить носити білизну, тому кадр вийшов дуже провокаційним. Волосся зірка залишила розпущеним, а образ доповнила стильними сережками. Знімок вийшов досить захоплюючим і навіть пікантним, адже Кім зробила все для цього. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під фото, але зазвичай зірку засипають компліментами:
"Чудовий образ; мої очі були благословенні; я перебуваю на небесах, тоді чому я бачу ангела; ти така красива;о боже мій. Гарний соловей, гаряча і небезпечна; виглядає як завжди гаряче. І завжди залишайся такою. Ніколи не змінюйся !!; Люблю це захоплення !!! Чудова робота!; Вона чудова . Ніщо у Всесвіті не може перешкодити вам відпустити і почати все спочатку".
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Лі на фото позувала в стильному купальнику темного відтінку з принтом і змогла захопити довгими, стрункими ніжками. Завдяки вигідному ракурсу Лі на фото здається вище звичайного.
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