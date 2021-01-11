Американська модель нижньої білизни Ебігейл Речфорд вразила розкішною фігурою в тісному купальнику

Як розповідає Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.

Так, на опублікованих кадрах знаменитість позує сидячи в тісному купальнику в смужку і білосніжною міні-спідниці, доповнивши образ кепкою і високими гольфами. Сама Речфорд явно не соромиться своїх форм, демонстративно заграючи з шанувальниками в кадрі.

На іншому знімку Речфорд хвалиться "коштовностями" в тісному купальнику, показавши бездоганні вигини з ефектного ракурсу. Самі кадри вона вирішила ніяк не підписувати, а шанувальників позбавила такої можливості.

Уточнимо, що ролики були опубліковані в каруселі знаменитості в Сторіс.

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Знімки в найспекотніших образах розбурхують свідомість, як ось на одному з останніх фото. Зірка одягла сітчасті колготки і чорні рукавички. Красуня показала бюст, але при цьому кокетливо прикрила його рукою.

Крізь сіточку було видно оголене тіло, що надавало образу особливої пікантності.

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