Известная модель Эби Рэтчфорд в одних колготках сверкнула своими совершенствами

Известная красотка впечатляет своими формы, от которых сердце выпрыгивает из груди, пишет Politeka.net.

Снимки в самых жарких образах будоражат сознание, как вот на одном из последних фото. Звезда надела сетчатые колготки и черные перчатки. Красотка показала бюст, но при этом кокетливо прикрыла его рукой.

Сквозь сеточку было видно обнаженное тело, что придавало образу особой пикантности.

Красотка обула босоножки на шпильках, а сверкающие браслеты обвили стройные ножки, подчеркнув их великолепие.

Модель распустила длинные волнистые локоны, которые околдовали своей идеальностью.

Фото было представлено в разных цветах.

"Вам больше нравится это фото в цвете или в ч/б?! 🥳 Не могу решить 😇 Прокомментируйте, какое вам нравится; ) 🔥🔥", - написала кокетка.

За 16 часов пост собрал более 80 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети отметили, что им нравится обе фотографии, ведь красотка на них вышла просто фантастически.

"Такая загадочная", - написал один из фанатов.

Ранее мы писали, что Эби Рэтчфорд сменила несколько профессий прежде чем стать популярной. Красотка размещала в сети свои откровенные фото, которые быстро разлетались, в результате на красотку обратили внимание известные агентства.

Позже модель стала заниматься рекламой нижнего белья, бикини и соблазнительных нарядов.

Сейчас на страницу звезды подписаны 9,1 миллиона пользователей сети.

Напомним, горячая Рэтчфорд заставила фантазировать, прикрывшись только полосочками кожи

Также Politeka писала, что Эби Рэтчфорд в "дырявом" платье забыла прикрыть самые важные места

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