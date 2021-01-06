Известная модель Эби Рэтчфорд показала себя в невероятно соблазнительном образе

На фото Эби позировала в кожаном наряде, который состоял исключительно из полосочек. Звезда волосы оставила распущенными, а пальчиком манила к себе, облизывая при этом губы языком. Кадр получился очень зажигательным и вызывающим желание, ведь красотка умеет показать настоящую страсть. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки под публикацией и не писали комментарии, так как Эби выбросила кадр в сторис Инстаграм, но обычно звезду засыпают комплиментами:

"Моя Гейл", "Желаю, чтобы ты сделала еще один календарь косплея", "твои глаза выдают желание”, "Ты всегда выглядишь потрясающе для меня", "Королева", "Ты выглядишь фантастически и великолепно, детка", "Ты красивая и милая", "Абсолютно красиво", "А какой взгляд", "OMG Ты выглядишь потрясающе горячо и потрясающе".

Мы писали, что американская модель Эбигейл Рэтчфорд примерила платье на необычных завязках по бокам на талии.

В этот раз Рэтчфорд решила примерить необычное платье на голое тело. Девушка надела крошечный наряд с завязками по бокам и тем самым продемонстрировала во всей красе, что позирует перед камерой она без комплекта белья.

Напомним, раздетая Рэтчфорд взбудоражила своими "шарами", раскрепостившись на диванчике

А еще Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд распахнула "душу" в модном бикини с крошечными лямками

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