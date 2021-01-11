Американская модель нижнего белья Эбигейл Рэтчфорд впечатлила роскошной фигурой в тесном купальнике

Как рассказывает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

Так, на опубликованных кадрах знаменитость позирует сидя в тесном купальнике в полоску и белоснежной мини-юбке, дополнив образ кепкой и высокими гольфами. Сама Рэтчфорд явно не стесняется своих форм, демонстративно заигрывая с поклонниками в кадре.

На другом снимке Рэтчфорд хвастается "драгоценностями" в тесном купальнике, показав безупречные изгибы с эффектного ракурса. Сами кадры она решила никак не подписывать, а поклонников лишила такой возможности.

Уточним, что ролики были опубликованы в карусели знаменитости в Сторис.

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Снимки в самых жарких образах будоражат сознание, как вот на одном из последних фото. Звезда надела сетчатые колготки и черные перчатки. Красотка показала бюст, но при этом кокетливо прикрыла его рукой.

Сквозь сеточку было видно обнаженное тело, что придавало образу особой пикантности.

Напомним, горячая Рэтчфорд заставила фантазировать, прикрывшись только полосочками кожи

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