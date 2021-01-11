Відома модель Ніколь Потуральскі, колишня коханка Бреда Пітта, показала себе в домашньому образі

На фото Ніколь позує в Білій білизні, показавшись перед дзеркалом. Дівчина знімала себе на телефон, зовсім не соромлячись свого вигляду. Красуня доповнила образ прикрасами на шиї, а волосся залишила розпущеним, знявши гумку і надівши її на руку. Кадр вийшов світлим і навіть трохи пікантним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"Вау", "мила"," дивовижна"," так гаряче"," все ще підходить ідеально"," найкрасивіша дама"," Ангел без крил", " така красива ....", "Чудова"," дуже красиво"," Бред Пітт і я любимо тебе"," найкрасивіша жінка на Землі"," спокуслива жінка з Новим роком 2021 тобі бажаю всього найкращого любові світ здоров'я успіхів","будь спокійна моя леді".

Ми писали, що німецька модель Ніколь Потуральскі приголомшила спокусливим чином.

Так, струнка і засмагла Ніколь продемонструвала апетитну фігурку в білому бюстгальтері і такого ж кольору трусиках з високою талією.

Дівчина відчуває себе розкуто перед камерою, чим тільки радує своїх фанатів.

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