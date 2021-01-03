Известная модель Николь Потуральски, которой приписывали роман с Брэдом Питтом, показала себя в необычном образе и обратилась к 2021 году

На фото красотка показалась топлес, сидя у водоема. Потуральски в лучах солнца практически спрятала всю свою красоту. Николь повернулась к камере, хвастаясь идеальными чертами лица. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Привет 2021! Передав всем нам наилучшие пожелания в этом новом году, позвольте нам в ближайшее время обнять вас и всегда стараться извлечь максимум из любой ситуации", - написала звезда под фото.

"Поцелуй мою малышку за меня", "Ты прекрасна! С Новым годом", "С наилучшими пожеланиями на 2021", "Спасибо. И тебе того же!!", "Счастливого и процветающего 2021 года. Лучшие флюиды, и пусть вы будете такими же милыми и нежными, как всегда", "С Новым годом Николь, привет из Аргентины", "Удачного Нового года!".

Мы писали, что известная модель Николь Потуральски, бывшая возлюбленная Брэда Питта, блеснула бюстом без белья.

В этот раз Потуральски предстала в малиновой блузе с короткими рукавами. Соблазнительница лишь одну пуговицу оставила застегнутой, поэтому она посверкала своим упругим животом.

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