Известная модель Николь Потуральски, бывшая любовница Брэда Питта, показала себя в домашнем образе

На фото Николь позирует в белом белье, показавшись перед зеркалом. Девушка снимала себя на телефон, совсем не стесняясь своего вида. Красотка дополнила образ украшениями на шее, а волосы оставила распущенными, сняв резинку и надев ее на руку. Кадр получился светлым и даже немного пикантным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:

"Вау", "милая", "Удивительная", "Так горячо", "все еще подходит идеально", "Самая красивая дама", "Ангел без крыльев", "такая красивая ....", "Великолепная", "Очень красиво", "Брэд Питт и я любим тебя", "Самая красивая женщина на Земле", "соблазнительная женщина с новым годом 2021 тебе желаю всего наилучшего любви мир здоровья успехов", "Будь спокойна моя леди".

Мы писали, что немецкая модель Николь Потуральски ошеломила соблазнительным образом.

Так, стройная и загорелая Николь продемонстрировала аппетитную фигурку в белом бюстгальтере и такого же цвета трусиках с высокой талией.

Девушка чувствует себя раскованно перед камерой, чем только радует своих фанатов.

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