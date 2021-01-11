Відома модель Демі Роуз показала себе на прогулянці по Ібіці

На фото красуня позувала в накидці чорного кольору, яку використовувала замість сукні. Демі доповнила образ леопардовим боді, яке не змогло заховати пишний бюст дівчини, який прямо виривався на свободу. Зірка стояла на грунтовій дорозі біля моря, хвалячись видами острова Ібіца, де зараз відпочиває. Роуз зібрала волосся в хвіст, а однією рукою взялася за них. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Втрачений рай", - написала зірка.

Фанати поставили понад 200 тисяч лайків і написали коментарі:

"Сумую за тобою", "я хочу насолод", "чиста краса", " щастя належить всім людям. але чи можеш ти зробити мене щасливим", "Красиво, красиво" ," це дуже красиво" ," я люблю Твої очі"," чудова"," нарешті рай"," красивий райський квітка", " добре, як стати таким же?".

Повідомлялося, що модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", вирішила поділитися інтригуючим кадром з новим образом.

Демі не стала прикривати бюст, а навпаки виставила все напоказ. Дівчина одягла лише лакову сукню, яка зовсім не приховувала її гідності. Як можна помітити на фото, під верхнім одягом Роуз немає білизни, що додало її образу відвертості.

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