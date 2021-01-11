Известная модель Деми Роуз показала себя на прогулке по Ибице

На фото красотка позировала в накидке черного цвета, которую использовала вместо платья. Деми дополнила образ леопардовым боди, которое не смогло спрятать пышный бюст девушки, который прямо вырывался на свободу. Звезда стояла на грунтовой дороге у моря, хвастаясь видами острова Ибица, где сейчас отдыхает. Роуз собрала волосы в хвост, а одной рукой взялась за них. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Потерянный рай", - написала звезда.

Фанаты поставили более 200 тысяч лайков и написали комментарии:

"Скучаю по тебе", "Я хочу наслаждений", "Чистая красота", "Счастье принадлежит всем людям. но можешь ли ты сделать меня счастливым", "Красиво, красиво", "Это очень красиво", "Я люблю твои глаза", "Великолепная", "Наконец-то рай", "Красивый райский цветок", "Хорошо, как стать таким же?".

Сообщалось, что модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", решила поделиться интригующим кадром с новым образом.

Деми не стала прикрывать бюст, а наоборот выставила все напоказ. Девушка надела лишь лаковое платье, которое совсем не скрывало ее достоинства. Как можно заметить на фото, под верхней одеждой Роуз нет белья, что придало ее образу откровенности.

Сообщалось, что Деми Роуз без белья засветила свою "сладость" в обрезанной футболочке

А еще Politeka писала, что Деми Роуз пленила изгибами в прозрачной сеточке, насмотреться невозможно

Также Politeka сообщала, что Деми Роуз в "невидимом" бикини подразнила роскошным отдыхом на яхте



