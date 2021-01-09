Відома модель Ебі Ретчфорд одягла прозоре плаття без білизни

Брюнетка робить фурор своїми досконалостями в різних нарядах, пише Politeka.net. Модель демонструє найінтимніші деталі без будь-якого сорому, чим і завоювала серця шанувальників.

Зірка на одному з останніх знімків в Instagram постала в прозорій сукні. Красуня вразила великими формами без білизни, відверто виблискуючи ними.

Бюст красиво виглядав під прозорою тканиною і заворожував красою.

Крім того, що неозброєним поглядом видно, що красуня без білизни, але також вона без трусиків.

Тонка талія, плоский живіт і пишні стегна - ще одні переваги шикарної фігури зірки.

"Хочу такий же загар і квиток в один кінець на цю циркову виставу прямо зараз 😩 🤡 як у вас, хлопці, справи сьогодні ?! Коментуйте нижче! 🥰 Люблю вас, люди 💋", - підписала знімок красуня.

За 15 годин пост зібрав майже 100 тисяч лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі написали в бік гарячої брюнетки масу приємних повідомлень. Люди відзначали не тільки її фігуру, але і красиві очі з пишними губами.

Зовнішність знаменитості була неймовірною і була гідна тільки приємних слів.

Варто відзначити, що перш ніж стати моделью, Ебі змінила багато професій і навіть працювала барменом. Відверті фото красуні в Фейсбук стали привертати увагу великої кількості людей, а також модельних агентств. У підсумку зараз зірка займається рекламою нижньої білизни й бікіні.

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