Известная модель Эби Рэтчфорд надела прозрачное платье без белья

Брюнетка производит фурор своими совершенствами в разных нарядах, пишет Politeka.net. Модель демонстрирует самые интимные детали без каких-либо стеснений, чем и завоевала сердца поклонников.

Звезда на одном из последних снимков в Инстаграм предстала в прозрачном платье. Красотка впечатлила большими формами без белья, откровенно сверкая ими.

Бюст красиво смотрелся под прозрачной тканью и завораживал красотой.

Кроме того, что невооруженным взглядом видно, что красотка без белья, но также она без трусиков.

Тонкая талия, плоский живот и пышные бедра - еще одни достоинства шикарной фигуры звезды.

"Хочу такой же загар и билет в один конец на это цирковое представление прямо сейчас 😩🤡 Как у вас, ребята, дела сегодня ?! Комментируйте ниже! 🥰 Люблю вас, ребята 💋", - подписала снимок красотка.

За 15 часов пост собрал почти 100 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали в сторону горячей брюнетки массу приятных сообщений. Люди отмечали не только ее фигуру, но и красивые глаза с пышными губами.

Внешность знаменитости была невообразимой и была достойна только приятных слов.

Стоит отметить, что прежде чем стать моделью, Эби сменила много профессий и даже работала барменом. Откровенные фото красотки в Фейсбук стали привлекать внимание большого количества людей, а также модельных агентств. В итоге сейчас звезда занимается рекламой нижнего белья и бикини.

Напомним, горячая Рэтчфорд заставила фантазировать, прикрывшись только полосочками кожи

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