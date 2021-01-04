Відома модель Емілі Ратаковскі показала себе в незвичайному образі на радість фанатів
На фото Емілі позує в резервуарі з водою в купальнику. Красуня нахилилася над бетонною плитою і хвалилася своєю красою. Як можна помітити, Ратаковскі була мокрою-крапельки на її тілі додали особливої спокуси кадру. Волосся дівчина зібрала назад, а образ доповнила стильними великими сережками у вигляді букв. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.
На другому фото Ратаковскі вже сиділа у в'язаному светрі, зате без штанів. Красуня витягла одну ніжку, а другу загнула, спокушаючи видом, завдяки чому кадр вийшов максимально пікантним і зачаровує.
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Фанати поставили десятки лайків і не писали Коментарі, але зазвичай дівчину засипають компліментами:
"Hermosa; Супер-красива ти і твій пупок; таку жінку взагалі не можна приховувати, створена для любові; яка солодка дівчинка; спасибі, потрібно більше таких кадрів; Малятко просто мрія; я думаю. Худіше вже нікуди!; О, чорт візьми, дівчинка, ось так треба спокушати; візьми. Думаю, мені доведеться це купити; Белліссіма; просто цікаво, що ви їсте і чи дозволено вам їсти 3 рази на день або ви їсте один раз на день? Ви любите досконалість на будь-якій дієті. Поділися, будь ласка!; Мій шоколад"»
Нагадаємо, хижа Ратаковскі вбралася в мікро-бікіні і спокусливо встала навшпиньки
А ще Politeka писала, що Ратаковскі виставила пишний бюст і кругленький живіт в тоненькій сукні
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