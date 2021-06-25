Відома голлівудська актриса Скарлетт Йоханссон вразила видом в сміливому купальнику
Як повідомляє Politeka.net, відома голлівудська актриса і модель данського походження Скарлетт Йоханссон в свої 36 років може похвалитися не тільки успішною кар'єрою, але і карколомною фігурою з видатними формами. Нещодавно на одній з фан-сторінок в Instagram, присвячених зірці, опублікували її гаряче фото в купальнику, яке викликало бурхливу реакцію серед шанувальників.
На знімку Скарлетт відображена в цікавій пляжній локації десь в Каліфорнії. Перед камерою спокуслива красуня з'явилася в облягаючому злитому купальнику насиченого блакитного відтінку, який підкреслив пружне декольте і витончені вигини тіла. Волосся актриса розпущене і недбало укладене, а на її обличчі чарівна посмішка, вона впевнено дивиться в об'єктив.
У підписі до фотографії написали: "Блакитний діамант". А користувачі тут же почали активно обговорювати нове фото красуні, засинаючи її компліментами в коментарях: "Я був закоханий в цю жінку понад 15 років", "Красиво", "Чиста краса і просто чарівний поцілунок", "Яка красива", "Фотошоп", "Чудова жінка", "Справжня леді", "Це любов", "Така красива".
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