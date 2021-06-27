Украинская певица Настя Каменских в розовом бикини похвасталась веселым днем с лучшей подругой

Настя практически все свободное время проводит дома в компании мужа и лучшей подруги. После развода с Позитивом (Алексеем Завгородним) Анна Андрийчук стала много времени проводить дома у Насти, которая не стесняется показать свою жизнь.

В разделе Стори в Инстаграм артистка показала серию кадров, сделанных на террасе в своем дворе. Там Настя вместе с Анной отдыхали после бассейна. В купальнике Каменских также соблазнительно покрутилась на камеру, как бы показывая свою фигуру.

Не секрет, что таким образом звезда привлекает внимание к себе, ведь тема внешности похудевшей исполнительницы постоянно провоцирует споры под постами.

«Пусть иногда килограммы добавляются или уменьшаются. Пусть часто мне пишут негативные комментарии и осуждают за вес, осуждают, что я много тренируюсь, слежу за питанием, но все равно не соответствую общепринятым идеалам 90-60-90. Но это не повод корить себя» - подметила Каменских после отпуска в Мексике.

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