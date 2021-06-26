Начинающая модель Соня Евдокименко, которая является внучкой певицы Софии Ротару, впечатлила точеной фигуркой

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм Евдокименко регулярно публикует фото, сделанные на улицах. София подбирает идеальные образы, специализируясь на образах для города. В этот раз красотка выбрала чересчур короткий топ, который больше походил на нижнее белье. С топом она надела джинсы, которые подчеркнули ее тонкую талию. Образ завершали необычные очки, которые придали девушке особого шарма. Евдокименко прогуливалась по улице, приковывая к себе взгляды.

«Расскажи мне о своем дне. Что заставило ваше сердце улыбнуться?», - обратилась Соня к поклонникам.

В комментариях ей оставили массу приятных слов по поводу ее образа.

«Красотка», «Твоя улыбка восхитительна», «Невероятная», «Ты радуешь меня каждый день», «Горячее солнца», - пишут пользователи сети.

Напомним, что внучка Ротару засветилась на отдыхе с красавцем-миллионером родом из Украины: молоды и влюблены.

Как сообщала Politeka, юная внучка Ротару в одном топике устроила жаркое дефиле посреди города: "Соня, вы прекрасны!".

Также Politeka писала, внучка Ротару впечатлила размером декольте в белом мини платье: "Миленькая такая...".