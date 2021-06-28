Блондинка Катя Нікітіна з "жіночого кварталу" захопила незвичайним чином
Як повідомляє Politeka.net, артистка поділилася цікавими кадрами на своїй сторінці в Instagram.
"З мене б вийшла не погана лялька Bratz! 😅 Чи грали б зі мною?😏 Я б да😂 Ps. Bratz не плутати з bra * * ers😂 Bratz-ляльки з великою головою, і маленьким тілом", - написала вона.
Катя Нікітіна позувала в чорному топі і бежевих штанях. Образ підкреслила зачіска з вплетеними в кіски кільцями і макіяж.
Користувачі Мережі захоплюються кадрами. Поставив "лайк" публікації і актор "Кварталу 95" Юрій Ткач.
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"Звичайно 🔥 ти втілення краси, витонченості і стилю», «де bratz там і bra**ers поряд з такою то принадою. Хоча в ляльки не граю, але в даному випадку можна було б зробити виняток», «дуже красива мила дівчина», «яка красива лялечка!» ,- пишуть в коментарях.
Нагадаємо, блондинка з "жіночого кварталу" Катерина Нікітіна покрасувалася новою зачіскою: "цукерка"
Як повідомляла Politeka, блондинка з "жіночого кварталу" в мокрому купальнику влаштувала ефектне дефіле.
Також Politeka писала, що блондинка з "жіночого кварталу" Нікітіна в стильному літньому платті покрасувалася перед камерою.