Блондинка Катя Нікітіна з "жіночого кварталу" захопила незвичайним чином

Як повідомляє Politeka.net, артистка поділилася цікавими кадрами на своїй сторінці в Instagram.

"З мене б вийшла не погана лялька Bratz! 😅 Чи грали б зі мною?😏 Я б да😂 Ps. Bratz не плутати з bra * * ers😂 Bratz-ляльки з великою головою, і маленьким тілом", - написала вона.

Катя Нікітіна позувала в чорному топі і бежевих штанях. Образ підкреслила зачіска з вплетеними в кіски кільцями і макіяж.

Користувачі Мережі захоплюються кадрами. Поставив "лайк" публікації і актор "Кварталу 95" Юрій Ткач.

"Звичайно 🔥 ти втілення краси, витонченості і стилю», «де bratz там і bra**ers поряд з такою то принадою. Хоча в ляльки не граю, але в даному випадку можна було б зробити виняток», «дуже красива мила дівчина», «яка красива лялечка!» ,- пишуть в коментарях.

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