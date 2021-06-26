Популярная отечественная актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95" и "Женского квартала", похваасталась, как умеет эффектно выходить из бассейна

Как пишет Politeka.net, Екатерина Никитина является одной из актрис "Женского квартала". А еще красотка обожает спорт и растяжки, постоянно радуя ими в Инстаграм, где на девушку подписаны десятки тысяч фанатов.

В этот раз в Инстаграм Катя решила показать себя в стильном красном купальнике. Девушка эффектно вышла из бассейна, пройдясь на замедленном видео и демонстрируя роскошные формы.

"Не, ну мостик очень красивый, заметили?", - написала Никитина под кадрами.

Фанаты сразу начали активно писать комментарии:

"Катюша", "Какое небо", "Мостик? Какой мостик?)", "Вай, что за грация", "Да))) но твоя обворожительность и красота, затмили всё!", "...часы, ну очень прикольные", "Ваау. Какая музыка, обожаем этот трек, он космический", "Да она леопард", "Тигрица-жрица".

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