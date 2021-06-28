Блондинка Катя Никитина из "Женского квартала" восхитила необычным образом

Как сообщает Politeka.net, артистка поделилась интересными кадрами на своей странице в Инстаграм.

«С меня бы вышла не плохая кукла Bratz! 😅 Играли ли бы со мной?😏 Я б да😂 Ps. Bratz не путать с bra**ers😂 Bratz - куклы с большой головой, и маленьким телом», - написала она.

Катя Никитина позировала в черном топе и бежевых штанах. Образ подчеркнула прическа с вплетенными в косички кольцами и макияж.

Пользователи Сети восхищаются кадрами. Поставил «лайк» публикации и актер «Квартала 95» Юрий Ткач.

«Конечно 🔥 ты воплощение красоты, изящности и стиля», «Где bratz там и bra**ers рядышком с такой то прелестью. Хотя в куклы не играю, но в данном случае можно было бы сделать исключение», «Очень красивая милая девушка», «Какая красивая куколка!», - пишут в комментариях.

Напомним, блондинка из "Женского квартала" Никитина покрасовалась новой прической: "Конфетка"

Как сообщала Politeka, блондинка из "Женского квартала" в мокром купальнике устроила эффектное дефиле.

Также Politeka писала, что блондинка из "Женского квартала" Никитина в стильном летнем платье покрасовалась перед камерой.