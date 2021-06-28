Відома модель Алессандра Амбросіо, колишній ангел Victoria's Secret, в ніжному купальнику підкреслила кращі сторони
Популярна модель з яскравою зовнішністю під час зйомок завжди підкреслює фігуру найкращим чином завдяки вдалим ракурсів, сміливим позам і відсутності збентеження. Оскільки за багато років роботи 40-річна Алессандра випробувала різні стилі, для неї не в новинку позувати в маленьких бікіні.
Не так давно зірка взяла участь у новій зйомці, де показувала яскравий лук в маленькому купальнику. Як виявилося, зйомка була не проста-разом з сестрами Амбросіо вирішила створити індивідуальну колекцію купальників, які виділять їх з натовпу:
"Відзначаючи свої Бразильські коріння і жіночі сестринські узи, модель Алессандра Амбросіо об'єднує зусилля зі своїми сестрами до душі Жизель Коріа і Алін Амбросіо для створення автентичного і особистого проекту.
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Етто буде бренд стилю життя, який покликаний надихнути жінок на цілісне сприйняття своєї жіночності " -сказано в підписі до нового фото на фан-акаунті Алессандри.
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