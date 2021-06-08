Известная модель Алессандра Амбросио, звезда Victoria’s Secret, на последних съемках поразила силой своей привлекательности

Для специальной фотосессии в модном журнале звезда сменила сразу серию образов, причем во всех них Амбросио удалось показать фигуру с лучших ракурсов. Стройная и загорелая знаменитость показала, на что она способна перед камерой.

Привлечь внимание 40-летней модели к своим нарядам не составило труда, ведь образы были довольно разнотипными и без лишней откровенности, что зачастую отталкивает поклонников. Элегантные платья, цветные сарафаны и даже мокрые купальники смотрелись на звезде превосходно.

Сама Амбросио, по ее словам в Инстаграм, осталась очень довольна съемкой и была рада к необычным экспериментам (для обложки глянца она сменила не один наряд).

«В любви расцветает каждая; Было здорово работать с вами!; любовь с первого взгляда; Maravilhosaaaaa! Como semper!; Вот это расцвела богиня; почему это так вкусно, меня завораживает!; приворожила сладкой внешностью; Горячий и полный страсти человек; благодарю за такую мотивацию» - отвечают поклонники под видео.

Известно, что 40-летняя красотка не только имеет очень привлекательную внешность, но еще и обладает весьма дерзким характером. После рождения ребенка ради контракта и выхода на подиум модель в свое время похудела обратно, как и до беременности, всего за пару месяцев лишь бы не нарушать модельный контракт.

С тех пор Алессандра следит за собой и надет себе поблажек. Как видно на новых кадрах для очередной фотосессии с коллекцией новой одежды, выглядит знаменитость превосходно. Особенно завораживает образ русалочки и кокетки в синем бикини.

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