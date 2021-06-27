Відома модель Алессандра Амбросіо, колишній ангел Victoria's Secret, знялася в новій трендовій фотосесії

Сорокарічна модель тримає себе у формі вже багато років і ніколи не пропускає тренування, боячись набрати зайву вагу. І хоча зараз Амбросіо не так часто з'являється на показах, в трендових фотосесіях зірка блищить з кращого боку.

У новій рекламній зйомці модель приміряла кілька протилежних за стилем нарядів, представивши в якості як спокусливої жінки в літніх нарядах, так і в стриманих образах з незвичайними яскравими чобітьми. Не залишилося без уваги і лілове напівпрозоре плаття.

Завдяки правильно підібраним образам Амбросіо змогла здивувати не тільки стрункою фігурою, але і сяючим виглядом в цілому.

"Як відчувати себе розслабленою перед камерою або на подіумі? Найважливіше-бути впевненою в собі " - одного разу сказала модель про свої фото. У коментарях фанати були захоплені образами моделі:»чудова любов💙; Немає слів, одні емоції радості👏 скинула років двадцять; вона як красуня принцеса".

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