Известная модель Алессандра Амбросио, бывший ангел Victoria’s Secret, снялась в новой трендовой фотосессии

Сорокалетняя модель держит себя в форме уже много лет и никогда не пропускает тренировки, боясь набрать лишний вес. И хотя сейчас Амбросио не так часто появляется на показах, в трендовых фотосессиях звезда блистает с лучшей стороны.

В новой рекламной съемке модель примерила несколько противоположных по стилю нарядов, представ в качестве как соблазнительной женщины в летних нарядах, так и в сдержанных образах с необычными яркими сапогами. Не осталось без внимания и лиловое полупрозрачное платье.

Благодаря правильно подобранным образам Амбросио смогла удивить не только стройной фигурой, но и сияющим видом в целом.

«Как чувствовать себя расслабленной перед камерой или на подиуме? Самое важное — быть уверенной в себе» - однажды сказала модель о своих фото. В комментариях фанаты были восхищены образами модели: «Превосходная любовь💙; Нет слов, одни эмоции радости👏 сбросила лет двадцать; она как красавица принцесса».

Напомним, 40-летняя экс-ангел Victoria’s Secret в экстремальном мини показала главную гордость

А еще Politeka писала, что 40-летняя экс-ангел Victoria’s Secret изумила фигурой в маленьком бикини

Также Politeka сообщала, что экс-ангел Victoria’s Secret в мокрой одежде показала, как превзойти молоденьких моделей в 40 лет