Відома співачка Віра Брежнєва вийшла в світ у відвертій білій сукні, вразивши своїм виглядом фанатів

Як повідомляє Politeka.net, відома артистка і колишня учасниця групи "ВІА Гра" Віра Брежнєва з'явилася на публіці у відвертому вбранні. Знімки зірки з російського фестивалю" Жара " опублікував на своїй сторінці в Instagram її чоловік-продюсер Костянтин Меладзе.

Як видно, для виходу в світ Віра вибрала хитромудре біле плаття на тонких бретельках і з цікавими вирізами, яке підкреслило її ідеальну фігуру і пружне декольте. Волосся артистки зібране в елегантну зачіску, а на її обличчі яскравий макіяж і чарівна посмішка.

У підписі до фото йдеться: "Віра Брежнєва @ververa на фестивалі @zharafest". Користувачі тут же почали обговорювати новий образ зірки, засинаючи її компліментами в коментарях: "Шикарна", "Богиня любові", "А ВІА Гра? Чому дівчаток ніде немає?", "Красуня", "Віра – справжня красуня", "Дуже красива".

Нагадаємо, Брежнєва влаштувала Гарячі Танці з рожевим димом, кадри: "Колір настрою".

Як повідомляла Politeka, 39-річна Брежнєва в пишному вбранні вразила виглядом після презентації нового хіта: "Це красиво".

Також Politeka писала, Брежнєву з яскравими губами і у відвертому купальнику переплутали з 20-річною донькою: "Верунчик, ти ураган".