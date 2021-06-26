Известная певица Вера Брежнева вышла в свет в откровенном белом платье, поразив своим видом фанатов

Как сообщает Politeka.net, известная артистка и бывшая участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева появилась на публике в откровенном наряде. Снимки звезды с российского фестиваля "Жара" опубликовал на своей странице в Instagram ее муж-продюсер Константин Меладзе.

Как видно, для выхода в свет Вера выбрала замысловатое белое платье на тонких бретельках и с интересными вырезами, которое подчеркнуло ее идеальную фигуру и упругое декольте. Волосы артистки собраны в элегантную прическу, а на ее лице яркий макияж и очаровательная улыбка.

В подписи к фото говорится: "Вера Брежнева @ververa на фестивале @zharafest". Пользователи тут же принялись обсуждать новый образ звезды, засыпая ее комплиментами в комментариях: "Шикарная", "Богиня любви", "А ВИА Гра? Почему девочек нигде нет?", "Красотка", "Вера – настоящая красотка", "Очень красивая".

Напомним, Брежнева устроила горячие танцы с розовым дымом, кадры: "Цвет настроения".

Как сообщала Politeka, 39-летняя Брежнева в пышном наряде поразила видом после презентации нового хита: "Это красиво".

Также Politeka писала, Брежневу с яркими губами и в откровенном купальнике перепутали с 20-летней дочкой: "Верунчик, ты ураган".