Известная певица Вера Брежнева восхитила видом в купальнике

Популярная исполнительница привыкла рассказывать о себе на странице в Инстаграм, а также публиковать личные кадры из концертов, отдыха и подготовки к новым мероприятиям. Поскольку Вера может похвастаться весьма яркой внешностью и стройной фигурой.

На новом фото Брежнева предстала в белом сдельно купальнике. Образ она дополнила насыщенной красной помадой, передает Politeka.net.

«Красная помада + белый купальник = идеальное комбо! Открываю сезон», - написала певица.

Поклонники восхищаются видом Брежневой. Более того, в комментариях отметили, что сперва перепутали ее с дочерью.

«На этом фото напомнили мне юную Веру😍, в начале своей карьеры», «Просто пожааар», «Ух, жарко-жарко, 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥какой вид, нереальная красота», «VERA вы эталон женственности и красоты», «Как с старшей дочкой похожи 🥰🥰🥰😇 подумала сначала, что это она», «Идеальная девушка. Просто бомба», «Очаровательная девушка», «Я думала это ваша старшая дочка», «Я думала это Соня», "Верунчик, ты ураган", - пишут в комментариях.

Как известно, Вера Брежнева имеет двух дочерей - Софию (2001) и Сару (2009).

Напомним, Брежнева впервые раскрыла секрет своей пышной шевелюры: "Добавили немного прядей на...".

Как сообщала Politeka, Брежнева призналась в плохой привычке, которой страдают многие: "Благодарю, что об этом пишите".

Также Politeka писала, Брежнева в "серебряном" наряде энергично подвигала бедрами перед Монатиком: "Кайф!".