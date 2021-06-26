Британська актриса та екс-кохана Х'ю Гранта Елізабет Херлі сколихнула Мережу відвертими кадрами

56-річна теледіва, а також власниця бренду пляжного одягу прославилася головними ролями в романтичних комедіях. Елізабет, граючи запаморочливих красунь, обзавелася значною армією фанатів. За її життям в Інстаграм спостерігають два мільйони підписників, яких вона регулярно радує яскравими знімками.



У своєму новому пості Херлі опублікувала цікаві кадри, показавши підготовку до фотосесії і сам результат, передає Politeka.net. Актриса засвітила маніпуляції з власним декольте, до яких вдалася, щоб виглядати ще неперевершеніше. Так, вона позувала в боді з глибоким вирізом попереду. На першому фото візажистка поклала руки на округлості Елізабет, щоб, вочевидь, вирівняти тон шкіри. На другому знімку, студійному, актриса стояла біля вікна, млосно зігнувшись, блиснувши вже "підкоригованим" декольте.

"До і після... @elizabethhurleybeach😘", - йдеться в підписі.

Користувачі з жаром кинулися коментувати. Херлі пробудила "заздрість". На місці її візажиста, як виявилося, багато хто мріє опинитися:

"Гламур і сяйво! 😍"

"Інші можуть заздрити 😮"

"Я хочу цю роботу!!!"

"Блондинці в окулярах потрібен помічник?"

"Красива жінка ❤️"

"До" нормально виглядає🙌"

"Ідеально😋"

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