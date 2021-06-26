Британская актриса и экс-возлюбленная Хью Гранта Элизабет Херли всколыхнула сеть откровенными кадрами
56-летняя теледива, а также владелица бренда пляжной одежды прославилась главными ролями в романтических комедиях. Элизабет, играя головокружительных красоток, обзавелась внушительной армией фанатов. За ее жизнью в Инстаграм наблюдают два миллиона подписчиков, которых она регулярно радует яркими снимками.
В своем новом посте Херли опубликовала любопытные кадры, показав подготовку к фотосессии и сам результат, передает Politeka.net. Актриса засветила манипуляции с собственным декольте, к которым прибегла, чтобы выглядеть еще непревзойденнее. Так, она позировала в боди с глубоким вырезом впереди. На первом фото визажистка положила руки на округлости Элизабет, чтобы, по всей видимости, выровнять тон кожи. На втором снимке, студийном, актриса стояла у окна, томно изогнувшись, блеснув уже "подкорректированным" декольте.
"До и после... @elizabethhurleybeach 😘", - говорится в подписи.
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Пользователи с жаром кинулись комментировать. Херли пробудила "зависть". На месте ее визажиста, как оказалось, многие мечтают оказаться:
"Гламур и сияние! 😍"
"Другие могут завидовать 😮"
"Я хочу эту работу!!!"
"Блондинке в очках нужен помощник?"
"Красивая женщина ❤️"
"До" нормально смотрится🙌"
"Идеально😋😍"
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