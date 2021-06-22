Британская актриса и экс-возлюбленная Хью Гранта Элизабет Херли произвела фурор откровенным фото
56-летняя теледива, продюсер и дизайнер, а также владелица бренда пляжной одежды Elizabeth Hurley Beach прославилась главными ролями в голливудских комедиях. Амплуа артистки – сногсшибательная красавица, способная свести с ума любого мужчину. За жизнью Элизабет следят в Инстаграм два миллиона подписчиков, которых она регулярно радует яркими снимками.
В своем новом посте Херли похвасталась роскошной фигурой, а также открыла кое-что новенькое о себе, передает Politeka.net.
"У меня есть собственное место для отдыха... в моем собственном доме 🤷🏻♀️😘", - говорится в подписи.
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На фото актриса предстала в тоненьком белом халате, который дерзко распахнула, и полосатых трусиках. Звезда блеснула ничем не прикрытой зоной декольте и плоским животиком.
Пользователи с восторгом обсудили увиденное в комментариях:
"потрясающая 🍓🍆💜🍓"
"Мне срочно нужен холодный душ 😍"
"Вау... Чудесная красота ❤️"
"горячая мама😍🔥❤️"
"Как хорошее вино, с возрастом становится только лучше🔥😍"
"Идеальное тело 😍❤🤩"
"Совершенно восхитительная! 😍"
"Всегда стильная и неподвластная времени"
"Елизавета, прикройтесь!❤️"
Отметим, с юного возраста Херли мечтала о театральных подмостках, но обрела известность благодаря киноиндустрии. Кинодебют Элизабет состоялся, когда той было 22 года. Красавицу заметил продюсер Дон Бойд и пригласил сняться в киномюзикле «Ария». Лента состояла из 10 новелл, созданных разными режиссерами по мотивам оперных шедевров. Херли достался образ Мариэтты в части по опере «Мертвый город», с которым исполнительница блестяще справилась.
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