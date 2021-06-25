Відома супермодель 90-х Наомі Кемпбелл згадала, якою красунею була в свої кращі роки

Знаменита 51-річна модель, яка нещодавно оголосила, що вперше стала мамою, продовжує уникати питань про те, хто є батьком дитини і чи скористалася вона послугами сурогатної матері. Однак при цьому Наомі дуже активно веде сторінку в Instagram.

Нещодавно зірка вирішила згадати, як розкішно виглядала в свої кращі молоді роки і чому її називали «Чорною Пантерою». У блискучій сукні зі значним вирізом на всю спину модель повернулася до камери так, щоб показати і тонку талію, і інтригуючий вигляд спереду, засвітивши його лише частково.

Фанати були захоплені архівним кадром Наомі, яка навіть з мінімумом макіяжу могла перевершити багатьох красунь:

"Дуже добре виглядає; можливо, це моя улюблена робота від вас. Ти сила ❤️; зірка. Завжди була зіркою і дуже красивою; Відмінна робота 💜 🍓 не дарма, як пантера; божественний вигляд; така красива 🌹 🌹 #the 👑 # panther👑 💕; казково чудово художньо приголомшливо❤️».

Нагадавши, 50-річна Наомі Кемпбелл в сукні з каменів показала найдорогоцінніше.

А ще Politeka писала, що 50-річна Наомі Кемпбелл в топіку і з новою зачіскою влаштувала переполох на пляжі.

Також Politeka повідомляла, що 50-річна Наомі Кемпбелл потрясла виглядом у весільній сукні.