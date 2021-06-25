Известная супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл вспомнила, какой красавицей была в свои лучшие годы
Знаменитая 51-летняя модель, которая недавно объявила, что впервые стала мамой, продолжает избегать вопросов о том, кто является отцом ребенка и воспользовалась ли она услугами суррогатной матери. Однако при этом Наоми очень активно ведет страницу в Инстаграм.
Недавно звезда решила вспомнить, как роскошно выглядела в свои лучшие молодые годы и почему ее называли «черной пантерой». В блестящем платье с внушительным вырезом на всю спину модель повернулась к камере так, чтобы показать и тонкую талию, и интригующий вид спереди, засветив его лишь частично.
Фанаты были восхищены архивным кадром Наоми, которая даже с минимумом макияжа могла превзойти многих красоток:
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«Очень хорошо смотрится; Возможно, это моя любимая работа от вас. Ты сила ❤️; Звезда. Всегда была звездой и очень красивой; Отличная работа 💜🍓 не зря, как пантера; Божественный вид; Такая красивая 🌹🌹#the 👑 #panther 👑💕; Сказочно великолепно художественно потрясающе❤️».
Напомним, 50-летняя Наоми Кэмпбелл в платье из камней показала самое драгоценное.
А еще Politeka писала, что 50-летняя Наоми Кэмпбелл в топике и с новой прической устроила переполох на пляже.
Также Politeka сообщала, что 50-летняя Наоми Кэмпбелл потрясла видом в свадебном платье.