Відома українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Жіночого кварталу", показала, як вміє ефектно виходити з басейну

Як пише Politeka.net, Катерина Нікітіна є однією з актрис "Жіночого кварталу". А ще красуня обожнює спорт і розтяжки, постійно радуючи ними в Instagram, де на дівчину підписані десятки тисяч фанатів.

Цього разу в Instagram Катя вирішила показати себе в стильному червоному купальнику. Дівчина ефектно вийшла з басейну, пройшовшись на відео і демонструючи розкішні форми.

"Ні, ну місток дуже красивий, помітили?",- написала Нікітіна під кадрами.

Фанати відразу почали активно писати коментарі:

"Катюша"," яке небо", " місток? Який місток?) ", "Вай, що за Грація", " Так))) але твоя чарівність і краса, затьмарили все!", "...годинник, ну дуже прикольні", " Ваау. Яка музика, обожнюємо цей трек, Він космічний", "та вона леопард", "Тигриця-жриця".

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