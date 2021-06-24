Звезда "Женского квартала" Екатерина Никитина восхитила горячей фотосессией

Как известно, до "Женского квартала" 25-летняя красотка участвовала в «Лиге смеха». А в родном Кременчуге ее знают как преподавателя танцев, фитнеса и гимнастики. Девушка активно ведет свой Инстаграм, радуя поклонников кадрами из личной жизни и рабочих будней.

В своем новом посте блондинка предалась ностальгии по морю, передает Politeka.net. Недавно Никитина вместе с коллегами-юмористами побывала в Турции, принимая участие в фестивале "Весело 2021". Днем девушка расслаблялась на пляже, а вечером выступала на сцене.

"🌊❤️‍🔥 Верните меня обратно…💔", - говорится в подписи. Также стоит геометка турецкого города Даламан.

На новых снимках Никитина позировала в бассейне, будучи в красном купальнике. Актриса выпрыгнула из воды, оперевшись руками о бортик, и соблазнительно выгнула спинку. Екатерина продемонстрировала все достоинства своей фигуры.

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Ранее мы рассказывали, Никитина похвасталась шикарными букетами, которые ей подарили поклонники. На днях отгремело сразу два концерта "Женского квартала". Видимо, зрителям очень понравилось выступление девушки.

Она позировала в милой футболке с мультяшным принтом, присев на корточки рядом с цветами.

"Просто оставлю это здесь!🤍 INSTAGRAM мой личный фотоальбом! Спасибо за все, мои хорошие 💕👏🏻 #никитина #женскийквартал #люблю", - сообщила Никитина в подписи.

Напомним, Блондинка из "Женского квартала" привлекла взгляды к яркой вышиванке: "Ну как в такую не влюбиться".

Как сообщала Politeka, Блондинка из "Женского квартала" одним фото показала, как наслаждается своей славой: "Оставлю это здесь".

Также Politeka писала, Блондинка из "Женского квартала" похвасталась натуральной красотой в нежном платье: "Ты такая белоснежная".