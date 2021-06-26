Відома модель Алессандра Амбросіо, зірка Victoria's Secret, показала на пляжі яскравий рожевий купальник

Популярна 40-річна модель любить засмагати на пляжі, де також нерідко влаштовує рекламні зйомки в досить пікантних бікіні. Амбросіо може дозволити собі практично будь-який образ, адже знаходиться в хорошій спортивній формі, яку підтримує вже не перший рік.

Спочатку модель покладалася лише на генетику і власне везіння, адже рідко займалася спортом, але після народження дитини поспішила привести себе в порядок.

На пляжі Амбросіо з'являється в самих різних купальниках, які з легкістю підкреслюють її худу фігуру. Засмагла модель нещодавно показала себе в стильному рожевому купальнику і коротеньких джинсових шортах, чим привернула до себе увагу.

Як помічає сама Амбросіо, головне правильно харчуватися, і витрачати на заняттях все зайве, що ви з'їли за день.

"Червневий кайф🌺; Насолоджуйтеся поїздкою😽 солодко виглядає; 😉дистанційний Привіт вам; фантастично красиве тіло; на всіх так дивишся або тільки на тих, хто тобі подобається?; солодко виглядаєте; гарний піст; багата на нагороди Діва; як квітка в обгортці; ти як вено, ух міцнішає; ідеальне поєднання " - пишуть в мережі.

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