Известная модель Алессандра Амбросио, звезда Victoria’s Secret, показала на пляже яркий розовый купальник
Популярная 40-летняя модель любит загорать на пляже, где также нередко устраивает рекламные съемки в довольно пикантных бикини. Амбросио может позволить себе практически любой образ, ведь находится в хорошей спортивной форме, которую поддерживает уже не первый год.
Изначально модель полагалась лишь на генетику и собственное везение, ведь редко занималась спортом, но после рождения ребенка поспешила привести себя в порядок.
На пляже Амбросио появляется в самых разных купальниках, которые с легкостью подчеркивают ее худую фигуру. Загорелая модель недавно показала себя в стильном розовом купальнике и коротеньких джинсовых шортах, чем привлекла к себе внимание.
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Как подмечает сама Амбросио, главное правильно питаться, и тратить на занятиях все лишнее, что вы съели за день.
«Июньский кайф🌺; Наслаждайтесь поездкой😽 сладко выглядит; 😉дистанционный привет вам; Фантастически красивое тело; На всех так смотришь или только на тех, кто тебе нравится?; сладко выглядите; Красивый пост; богатая на награды дива; как цветок в обертке; ты как вено, ух крепчает; идеальное сочетание» - пишут в сети.
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