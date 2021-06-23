Популярна співачка Даша Астаф'єва поділилася палкими кадрами зі своїх фотосесій

Даша щодня показує в Instagram кадри зі свого життя, проте не розповідає про особисте і майстерно уникає недоречних питань з пікантними підтекстами, які їй часто надсилають. Цього разу в розділі Сторі співачка представила серію різних кадрів, відповідаючи на найцікавіше.

Влаштувавши чергове опитування для шанувальників, Даша показала кілька кадрів, які раніше в мережі ще не публікувала. Після прохання фанатів "показати свою душу" артистка поділилася роликом, в якому постала у вельми пікантному вигляді за склом. І хоча видно лише силует артистки, вийшло досить яскраво.

А ось на прохання показати себе в екстазі, Даша без скромності хвалилася кадрами з фотосесії на ліжку:

"Мій екстаз в чистому вигляді. Особливо коли зверху на цій сходинці " - жартівливо підписала Астаф'єва короткий ролик, в якому позувала на ліжку в пікантному вбранні без блузи, але в ліфі з сіточки.

Раніше ми писали, що співачка Даша Астаф'єва поділилася в своєму Instagram спекотним літнім фото в яскравому купальнику, а в підписі до нього розповіла про жіночу силу.

Як видно, на новому знімку Даша відображена в цікавій локації, лежачи на каменях біля води. У підписі до фотографії Астаф'єва написала: "Жіноча сила в слабкості і слабкостях, які вона визначає для себе по життю! Ми ж розуміємо, що зробити це можна тільки після того, як жінка дізнається і розуміє свої можливості".

"Королева чарівності", "чудова жінка", "красива", "прекрасна Даша", "Ось це кольори", "Краща", "Русалочка", "Моя королева", - пишуть фанати під фото Даші.

Нагадавши, ми розповідали про те, Даша Астаф'єва загриміла в лікарню зі страшним діагнозом

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