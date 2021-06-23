Популярная певица Даша Астафьева поделилась жаркими кадрами из своих фотосессий

Даша каждый день показывает в Инстаграм кадры из своей жизни, однако не рассказывает о личном и мастерски избегает неуместных вопросов с пикантными подтекстами, которые ей часто присылают. В этот раз в разделе Стори певица представила серию различных кадров, отвечая на самое интересное.

Устроив очередной опрос для поклонников, Даша показала несколько кадров, которые ранее в сети еще не публиковала. После просьбы фанатов «показать свою душу» артистка поделилась роликом, в котором предстала в весьма пикантном виде за стеклом. И хотя виден лишь силуэт артистки, вышло весьма ярко.

А вот на просьбу показать себя в экстазе, Даша без скромности хвастнула кадрами из фотосессии на постели:

«Мой экстаз в чистом виде. Особенно когда сверху на этой лестничке» - шутливо подписала Астафьева короткий ролик, в котором позировала на постели в пикантном наряде без блузы, но в лифе из сеточки.

Ранее мы писали, что певица Даша Астафьева поделилась в своем Instagram жарким летним фото в ярком купальнике, а в подписи к нему рассказала о женской силе.

Как видно, на новом снимке Даша запечатлена в интересной локации, лежа на камнях у воды. В подписи к фотографии Астафьева написала: "Женская сила в слабости и слабостях, которые она определяет для себя по жизни! Мы же понимаем, что сделать это можно только после того, как женщина узнаёт и понимает свои возможности".

"Королева очарования", "Восхитительная женщина", "Красивая", "Прекрасная Даша", "Вот это цвета", "Лучшая", "Русалочка", "Моя королева", - пишут фанаты под фото Даши.

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