Відома модель Тіна Кунаки, дружина Венсана Касселя, показала себе з подружкою
Як пише Politeka.net, Тіна Кунакі не так давно вийшла заміж за Венсана Касселя і вже встигла народити йому дочку. При цьому красуня не забуває про соціальні мережі, де радує сотні тисяч фанатів цікавими образами.
На фото, яке Кунакі залишила в Instagram, дівчина позувала в бікіні на мотузочках. Поруч можо побачити подружку, яка була теж в купальнику. Дівчата позували в душі, демонструючи розкішну фігурку на кількох фото.
"Спасибі за спогади", - написала Тіна.
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Фанати поставили понад 30 тисяч лайків і написали коментарі:
"Будь Ласка", " Оооо ... я люблю ... спогад ...", "ідеальні жінки", " Ти мрія !!!", "звідки у тебе бікіні?", "Обожнюю купальник !!!", "Ідеальне тіло і бікіні", " Привіт, Тіна, якої марки твій купальник?", "Контрасти добре коригувати".
Повідомлялося, що відома французька модель Тіна Кунакі, Молода дружина актора Венсана Касселя, постала в цікавому образі.
Так, цього разу артистка опублікувала фото, на якому постала з оголеними плечима. На голові у красуні були чорні роги-незвичайна капелюшок.
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