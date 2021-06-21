Відома модель Тіна Кунаки, дружина Венсана Касселя, показала себе з подружкою

Як пише Politeka.net, Тіна Кунакі не так давно вийшла заміж за Венсана Касселя і вже встигла народити йому дочку. При цьому красуня не забуває про соціальні мережі, де радує сотні тисяч фанатів цікавими образами.

На фото, яке Кунакі залишила в Instagram, дівчина позувала в бікіні на мотузочках. Поруч можо побачити подружку, яка була теж в купальнику. Дівчата позували в душі, демонструючи розкішну фігурку на кількох фото.

"Спасибі за спогади", - написала Тіна.

Фанати поставили понад 30 тисяч лайків і написали коментарі:

"Будь Ласка", " Оооо ... я люблю ... спогад ...", "ідеальні жінки", " Ти мрія !!!", "звідки у тебе бікіні?", "Обожнюю купальник !!!", "Ідеальне тіло і бікіні", " Привіт, Тіна, якої марки твій купальник?", "Контрасти добре коригувати".

Повідомлялося, що відома французька модель Тіна Кунакі, Молода дружина актора Венсана Касселя, постала в цікавому образі.

Так, цього разу артистка опублікувала фото, на якому постала з оголеними плечима. На голові у красуні були чорні роги-незвичайна капелюшок.

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