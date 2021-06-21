Известная модель Тина Кунаки, жена Венсана Касселя, показала себя с подружкой

Как пишет Politeka.net, Тина Кунаки не так давно вышла замуж за Венсана Касселя и уже успела родить ему дочь. При этом красотка не забывает о социальных сетях, где радует сотни тысяч фанатов интересными образами.

На фото, которое Кунаки оставила в Инстаграм, девушка позировала в бикини на веревочках. Рядом можо увидеть подружку, которая была тоже в купальнике. Девушки позировали в душе, демонстрируя роскошную фигурку на нескольких фото.

"Спасибо за воспоминания", - написала Тина.

Фанаты поставили более 30 тысяч лайков и написали комментарии:

"Пожалуйста", "Оооо ... я люблю ... воспоминания ...", "идеальные женщины", "Ты мечта !!!", "откуда у тебя бикини?", "Обожаю купальник !!!", "Идеальное тело и бикини", "Привет, Тина, какой марки твой купальник?", "Контрасты хорошо корректировать".

Сообщалось, что известная французская модель Тина Кунаки, молодая жена актера Венсана Касселя, предстала в интересном образе.

Так, в этот раз артистка опубликовала фото, на котором предстала с оголенными плечами. На голове у красотки были черные рога - необычная шляпка.

Напомним, молодая жена Венсана Касселя в маленьком бикини повеселилась на пляже

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