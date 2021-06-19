Известная французская модель Тина Кунаки, молодая жена актера Венсана Касселя, показала роскошные формы на пляже

Молодая модель часто делает пикантные кадры на пляже, восхищая естественной красотой без макияжа. Звезда не только выглядит очень хорошо после рождения ребенка, она еще и довольно быстро приступила к работе модели.

Как можно заметить, главными акцентами на фото звезды остаются ее формы, которых Кунаки совсем не стесняется. Модель предпочитает пастельные оттенки для бикини без принтов и рисунков, что делает ее кожу более выразительной.

«Какая чудесная красавица😍; Самый шикарный человек; нельзя оторваться прекрасно хороша😍; я таю от ее роскошного образа; La plus belle ❤️; наша богиня веселится🤍 опасная близость к камере; официально моя любимая фотография тебя, боже; самая красивая женщина в мире; Девушка, ты горячая; Красавица = Тина» - пишут в сети.

Тина Кунаки является успешной французской моделью, а несколько лет назад вышла за именитого красавчика Венсана Касселя. И хоть красотка уже родила и воспитывает дочь, но девушка не забывает и о карьере, регулярно снимаясь в новых проектах, включая недавние сьемки в Киеве, которые потом показывает у себя в социальных сетях.

На более раннем фото Кунаки показалась в королевском интерьере. Красотка прилегла на кресло, выпрямив длинные ноги. На Тине красное коротенькое платье, а также можно заметить красную сумочку в тон босоножкам на каблуке - темно-красного цвета.

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