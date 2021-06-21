"Міс Україна-2020" Єлизавета Ястремська вперше за довгий час відповіла на запитання в мережі

Зараз Єлизавета відпочиває і займається собою, показує, як займається в спортзалі або їздить на велосипеді. Не обходиться при цьому без мотиваційних цитат і зауважень, які так любить красуня.

Однак цього разу її Instagram "завалений" кадрами, які раніше зірка ще не показувала. Цього разу вона відповіла на запитання, що цікавлять шанувальників, і супроводила короткі відповіді серіями різних кадрів.

На багатьох з них дівчина показала, як позувала в нарядах, що підкреслюють її декольте. І хоча акценти були досить простими, але все ж досить пікантними, щоб привернути уваги до трендових образів ястремської. Будь то біле вбрання або смарагдове плаття з асиметричним вирізом на декольте – Єлизавета виглядала вельми привабливо.

Також в Instagram на сторінці ястремської з'явився яскравий знімок з новим образом. На фото дівчина позувала в простому червоному платті в підлогу. Широка лямка на одне плече надала фігурі Єлизавети крихкості, а правильно підібрані аксесуари зробили лук більш незабутнім.

"Навіть найсильнішим людям потрібна впевненість у тому, що їх люблять ❤️» - написала Ястремська.

У мережі поспішив відповісти: «Я тебе Лю❤️; Як статуэточка 😍; Прекрасна; Pretty from Philippines❤🇵🇭; Яка королева👑; Gorgeous queen; Gorgeous lady in red😍 ❤️🇵🇭; Богиня; така прекрасна, як принцеса😍».

Нагадавши, "Міс Україна-2020" Ястремська в фатальній червоній сукні розкрила секрет краси

Як повідомляла Politeka, "Міс Україна 2020" Ястремська показала ідеальну фігуру в міні-ТОПі

Також Politeka писала, "Міс Україна" Ястремська в білих мереживах повеселилася на вечірці в пентхаусі