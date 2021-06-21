"Мисс Украина-2020" Елизавета Ястремская впервые за долгое время ответила на вопросы в сети

Сейчас Елизавета отдыхает и занимается собой, показывает, как занимается в спортзале или ездит на велосипеде. Не обходится при этом без мотивационных цитат и замечаний, которые так любит красотка.

Однако в этот раз ее Инстаграм «завален» кадрами, которые ранее звезда еще не показывала. В этот раз она ответила на интересующие поклонников вопросы и сопроводила короткие ответы сериями разных кадров.

На многих из них девушка показала, как позировала в нарядах, подчеркивающих ее декольте. И хотя акценты были довольно простыми, но все же достаточно пикантными, чтобы привлечь внимания к трендовым образам Ястремской. Будь то белый наряд или изумрудное платье с ассиметричным вырезом на декольте – Елизавета смотрелась весьма привлекательно.

Также в Инстаграм на странице Ястремской появился яркий снимок с новым образом. На фото девушка позировала в простом алом платье в пол. Широкая лямка на одно плечо придала фигуре Елизаветы хрупкости, а правильно подобранные аксессуары сделали лук более запоминающимся.

«Даже самым сильным людям нужна уверенность в том, что их любят ❤️» - написала Ястремская.

В сети поспешили ответить: «Я тебя Лю❤️; Как статуэточка 😍; Прекрасная; Pretty from Philippines❤🇵🇭; Какая королева👑; Gorgeous queen; Gorgeous lady in red😍 ❤️🇵🇭; Богиня; такая прекрасна, як принцесса😍».

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