"Міс Україна-2020" Єлизавета Ястремська порадувала новим образом у стильній червоній сукні

Популярна в Instagram красуня після конкурсу намагається показувати своє життя не так часто, проте продовжує залучати стильними образами. Єлизавета віддає перевагу класичному стилю, тому носить найчастіше сукні з оригінальним дизайном або брючні костюми.

Цього разу в соціальній мережі Instagram на сторінці ястремської з'явився яскравий знімок з новим образом. На фото дівчина позувала в простому червоному платті в підлогу. Широка лямка на одне плече надала фігурі Єлизавети крихкості, а правильно підібрані аксесуари зробили лук більш незабутнім.

"Навіть найсильнішим людям потрібна впевненість у тому, що їх люблять ❤️» - написала Ястремська.

У мережі поспішили відповісти:

«Я тебе Лю❤️; Як статуэточка 😍; Прекрасна; Pretty from Philippines❤🇵🇭; Яка королева👑; Gorgeous queen; Gorgeous lady in red😍 ❤️🇵🇭; Богиня; така прекрасна, як принцеса😍».

Намагаючись виглядати максимально доглянуто на всіх своїх фото, дівчина підбирає прості, але дуже яскраві образи кожен раз, коли з'являється на публіці. Тому кожен знімок Єлизавети виходить незабутнім.

Вирішивши згадати, якою вона була два роки тому і як відпочивала минулого разу, Ямтремська опублікувала архівний пост. На ньому дівчина постала в жовтому бікіні з рюшами і без прикрас. А вже в профілі Єлизавета поділилася новим кадром, виблискуючи такою ж стрункою фігурою.

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