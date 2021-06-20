"Мисс Украина-2020" Елизавета Ястремская порадовала новым образом в стильном красном платье

Популярная в Инстаграм красотка после конкурса старается показывать свою жизнь не так часто, однако продолжает привлекать стильными образами. Елизавета предпочитает классический стиль, поэтому носит чаще всего платья с оригинальным дизайном или брючные костюмы.

В этот раз в социальной сети Инстаграм на странице Ястремской появился яркий снимок с новым образом. На фото девушка позировала в простом алом платье в пол. Широкая лямка на одно плечо придала фигуре Елизаветы хрупкости, а правильно подобранные аксессуары сделали лук более запоминающимся.

«Даже самым сильным людям нужна уверенность в том, что их любят ❤️» - написала Ястремская.

В сети поспешили ответить:

«Я тебя Лю❤️; Как статуэточка 😍; Прекрасная; Pretty from Philippines❤🇵🇭; Какая королева👑; Gorgeous queen; Gorgeous lady in red😍 ❤️🇵🇭; Богиня; такая прекрасна, як принцесса😍».

Стараясь выглядеть максимально ухоженно на всех своих фото, девушка подбирает простые, но очень яркие образы каждый раз, когда появляется на публике. Поэтому каждый снимок Елизаветы получается запоминающимся.

Решив спомнить, какой она была два года назад и как отдыхала в прошлый раз, Ямтремская опубликовала архивный пост. На нем девушка предстала в желтом бикини с рюшами и без украшений. А уже в профиле Елизавета поделилась новым кадром, сверкая такой же стройной фигурой.

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