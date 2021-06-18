"Міс Україна-2020" Єлизавета Ястремська проводить гарний відпочинок після конкурсу

Намагаючись виглядати максимально доглянуто на всіх своїх фото, дівчина підбирає прості, але дуже яскраві образи кожен раз, коли з'являється на публіці. Тому кожен знімок Єлизавети виходить незабутнім.

Вирішивши згадати, якою вона була два роки тому і як відпочивала минулого разу, Ямтремська опублікувала архівний пост. На ньому дівчина постала в жовтому бікіні з рюшами і без прикрас. А вже в профілі Єлизавета поділилася новим кадром, виблискуючи білосніжним костюмом з вирізом.

"Все, що ми посилаємо в життя інших людей — повертається в нашу власну. Я хочу побажати кожному з Вас багато любові, здоров'я і величезної кількості енергії, що б здійснити всі плани! Нехай вас оточують найпрекрасніші люди!"- пише Єлизавета.

Фанти були захоплені образом знаменитої красуні і помітили, що виглядає вона дуже добре:

"Королева, Біла леді-бос; Hermosaaa👏 🙌; Воу, прекрасно; чудова особа з ангельським личком😍so pretty Miss Ukraine❤❤; неймовірна😍».

Ми також писали, що після чергового конкурсу краси дівчина вирішила поділитися особистим. Єлизавета вирішила показати в своєму акаунті в Instagram, як красиво зустрічала літо. Свій пост Ястремська супроводила красивим кадром з гламурного дивана. Красуня спирається на модні подушки з написами Christian Dior.

На знімку Єлизавета сидить на сірому дивані в короткому нюдовом топі і в рожевих брюках. Образ доповнюють красиві аксесуари-ремінь під колір топа і маленька сумочка.

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