Відома модель Алессандра Амбросіо, колишній ангел Victoria's Secret, показала себе в новому образі
Як пише Politeka.net, Алессандра Амбросіо хоч і відсвяткувала нещодавно 40 років, але дивиться на всі 20. Красуня стала відомою завдяки контракту з Victoria's Secret і навіть потрапила в список Форбс, ставши однією з найбільш високооплачуваних моделей світу. Зараз дівчина веде активно Instagram, ділячись цікавими фото.
На новому знімку, який Амбросіо додала в Instagram, красуня позувала в топі і спідниці, а образ доповнила стильними окулярами. Алессандра стала на коліна, демонструючи розкішну фігурку. На інших фото дівчина здалася на Середньому Плані і в повний зріст.
"Тут жарко", - підписала фото Амбросіо.
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Фанати поставили понад 100 тисяч лайків і написали коментарі:
"Так весело танцювати з тобою", "тане-де б ти не була", "ти мені душу грієш", " шикарний наряд !!!", "Такий гарний ангел", "ти приголомшливо виглядаєш", " Люблю вас!!! Спасибі за нове фото", "ідеально в моєму житті".
Повідомлялося, що тзвестная модель Алессандра Амбросіо під час незвичайної домашньої зйомки показала ідеальну фігуру.
Модель підкреслила фігуру мінімумом одягу і простими деталями. При цьому сяючий вигляд моделі часто викликає питання у шанувальників: зірка виглядає значно молодше своїх років.
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