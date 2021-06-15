Известная модель Алессандра Амбросио, бывший ангел Victoria’s Secret, показала себя в новом образе

Как пишет Politeka.net, Алессандра Амбросио хоть и отпраздновала недавно 40 лет, но віглядит на все 20. Красотка стала известной благодаря контракту с Victoria’s Secret и даже попала в список Форбс, став одной из самых высокооплачиваемых моделей мира. Сейчас девушка ведет активно Инстаграм, делясь интересными фото.

На новом снимке, который Амбросио добавила в Инстаграм, красотка позировала в топе и юбке, а образ дополнила стильными очками. Алессандра стала на коленки, демонстрируя роскошную фигурку. На других фото девушка показалась на среднем плане и в полный рост.

"Тут жарко", - подписала фото Амбросио.

Фанаты поставили более 100 тысяч лайков и написали комментарии:

"Так весело танцевать с тобой", "тает - где бы ты ни была", "Ты мне душу греешь", "Шикарный наряд !!!", "Такой красивый ангел", "Ты потрясающе выглядишь", "Люблю вас!!! Спасибо за новое фото", "Идеально в моей жизни".

Сообщалось, что тзвестная модель Алессандра Амбросио во время необычной домашней съемки показала идеальную фигуру.

Модель подчеркнула фигуру минимумом одежды и простыми деталями. При этом сияющий вид модели часто вызывает вопросы у поклонников: звезда выглядит значительно моложе своих лет.

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